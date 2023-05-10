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Мешканці Дніпра скаржаться на продавців овочів, які “окупували” клумби та лавочки

Сьогодні 13:40
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У Дніпрі продавці овочі зайняли лавочки на районі.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на продавців овочів, які

На Лівобережному-3 мешканці Дніпра скаржаться на стихійних продавців овочів, які “окупували” лавочки. Цю історію розповіла містянка Аделіна Седлеренко в спільноті на Facebook “Лівобережний-3”.

За її словами, продавці овочів на районі використовують клумби як підставки для мішків, а на лавочках виставляють ящики з продукцією. 

Були красиві клумби, а тепер вони слугують підставками для овочів. А на лавочки присісти вже немає можливості – вони всі брудні після овочів, – пише дніпрянка. 

Судячи з фото, продавці розташувалися впритул до місця відпочинку, тому місцевим мешканцям дійсно важко десь присісти, щоб відпочити. 

У коментарях пропонують перестати купляти овочі у вуличних продавців. 

Просто припиніть там купувати і вони самі звалять, постійно на них купа скарг, але все одно, їжачки плакали, кололись, але продовжували жувати кактус, – пишуть дніпряни. 

Дніпряни припускають, що це стихійний міні-ринок, бо поблизу є критий базар, але продавці не хочуть туди йти, розкладаючи товар буквально під ногами. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на продавців овочів, які

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