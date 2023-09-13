Жители Днепра жалуются на молодого извращенца

Об этом днепрянка рассказала в сообществе «Райончик».

По словам женщины, она спокойно шла по улице, когда к ней подкрался молодой человек.

Произошла сегодня довольно интересная и неприятная ситуация. На против 7 школы, примерно в 15:30 я шла по аллее. Сзади подбежал молодой паренек и схватил «за ягодицу» Побег стал между гаражом и забором, снял штаны и начал трясти своим «хозяйством» На вид лет 14-16. Был одет в толстовку цвета хаки, черные брюки. На лице была черная медицинская маска. Волосы не длинные, черные. Будьте внимательны, и не поступайте как я. Я растерялась и крикнула что он болен. Занимаюсь маленькими детьми, которые могут там гулять без взрослых, — пишет женщина.