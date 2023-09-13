Жители Днепра жалуются на молодого извращенца

Об этом днепрянка рассказала в сообществе «Райончик».
По словам женщины, она спокойно шла по улице, когда к ней подкрался молодой человек.
Произошла сегодня довольно интересная и неприятная ситуация. На против 7 школы, примерно в 15:30 я шла по аллее. Сзади подбежал молодой паренек и схватил «за ягодицу» Побег стал между гаражом и забором, снял штаны и начал трясти своим «хозяйством» На вид лет 14-16. Был одет в толстовку цвета хаки, черные брюки. На лице была черная медицинская маска. Волосы не длинные, черные. Будьте внимательны, и не поступайте как я. Я растерялась и крикнула что он болен. Занимаюсь маленькими детьми, которые могут там гулять без взрослых, — пишет женщина.
Женщина также добавила локацию, где заметила извращенца.
Днепряне неоднозначно отреагировали на историю женщины. Некоторые взволнованы тем, что на улице их может встретить неадеквата, который начнет их щупать. А остальные совсем не удивляются этому рассказу, ведь на улице можно встретить и не такое.
Днепрянка отметила, что цель сообщения — предупредить горожан о неадеквате.
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