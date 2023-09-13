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Жители Днепра жалуются на молодого извращенца

Сегодня 18:41
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Жительница Днепра пожаловалась на неизвестного извращенца.
Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на молодого извращенца

На фото одна из улиц «Райончика»

Об этом днепрянка рассказала в сообществе «Райончик».

По словам женщины, она спокойно шла по улице, когда к ней подкрался молодой человек.

Произошла сегодня довольно интересная и неприятная ситуация. На против 7 школы, примерно в 15:30 я шла по аллее. Сзади подбежал молодой паренек и схватил «за ягодицу» Побег стал между гаражом и забором, снял штаны и начал трясти своим «хозяйством» На вид лет 14-16. Был одет в толстовку цвета хаки, черные брюки. На лице была черная медицинская маска. Волосы не длинные, черные. Будьте внимательны, и не поступайте как я. Я растерялась и крикнула что он болен. Занимаюсь маленькими детьми, которые могут там гулять без взрослых, — пишет женщина.

Женщина также добавила локацию, где заметила извращенца.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на молодого извращенца

Днепряне неоднозначно отреагировали на историю женщины. Некоторые взволнованы тем, что на улице их может встретить неадеквата, который начнет их щупать. А остальные совсем не удивляются этому рассказу, ведь на улице можно встретить и не такое.

Днепрянка отметила, что цель сообщения — предупредить горожан о неадеквате.

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