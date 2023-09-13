Мешканці Дніпра жаліються на молодого збоченця

Мешканка Дніпра поскаржилася на невідомого збоченця.

Про це дніпрянка розповіла у спільноті “Райончик”.

За словами жінки, вона спокійно йшла по вулиці, коли до неї підкрався юнак.

Трапилась сьогодні доволі цікава і неприємна ситуація. На проти 7 школи, приблизно о 15:30 я йшла по алеї. Ззаду підбіг молодий хлопчина і схопив «за сідницю» Побіг став між гаражем і забором, зняв штани і почав трусити своїм «господарством» На вигляд років 14-16. Був вдягнений в толстовку кольору хакі, чорні штани. На обличчі була чорна медична маска. Волосся не довге, чорне. Будьте уважні, і не робіть як я. Я розгубилася і крикнула що він хворий. Переймаюсь за маленьких дітей, які можуть там гуляти без дорослих, – пише жінка.

Жінка також додала локацію, де помітила збоченця.

Дніпряни неоднозначно відреагували на історію жінки. Дехто схвильований тим, що на вулиці їх може зустріти неадекват, який почне їх мацати. А решта зовсім не дивуються цій розповіді, адже на вулиці можна зустріти і не таке.

Дніпрянка зазначила, що мета допису – попередити містян про неадеквата.

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