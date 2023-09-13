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Мешканці Дніпра жаліються на молодого збоченця

Сьогодні 18:41
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Мешканка Дніпра поскаржилася на невідомого збоченця.
Новости Днепра про Мешканці Дніпра жаліються на молодого збоченця

 На фото одна із вулиць “Райончику”

Про це дніпрянка розповіла у спільноті “Райончик”.
 
За словами жінки, вона спокійно йшла по вулиці, коли до неї підкрався юнак. 
 
Трапилась сьогодні доволі цікава і неприємна ситуація. На проти 7 школи, приблизно о 15:30 я йшла по алеї. Ззаду підбіг молодий хлопчина і схопив «за сідницю» Побіг став між гаражем і забором, зняв штани і почав трусити своїм «господарством» На вигляд років 14-16. Був вдягнений в толстовку кольору хакі, чорні штани. На обличчі була чорна медична маска. Волосся не довге, чорне. Будьте уважні, і не робіть як я. Я розгубилася і крикнула що він хворий. Переймаюсь за маленьких дітей, які можуть там гуляти без дорослих, – пише жінка. 
Жінка також додала локацію, де помітила збоченця.
 
Новости Днепра про Мешканці Дніпра жаліються на молодого збоченця

Дніпряни неоднозначно відреагували на історію жінки. Дехто схвильований тим, що на вулиці їх може зустріти неадекват, який почне їх мацати. А решта зовсім не дивуються цій розповіді, адже на вулиці можна зустріти і не таке.

Дніпрянка зазначила, що мета допису – попередити містян про неадеквата. 

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра жаліються на молодого збоченцяУкраїнська

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