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В четверг в Днепре резко ухудшится погода: желтый уровень опасности

Сегодня 15:45
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Выходя из дома, берите зонтик!

Новости Днепра про В четверг в Днепре резко ухудшится погода: желтый уровень опасности

В четверг, 14 сентября, в Днепре резко ухудшится погода – с 5:00 до 21:00 ожидается гроза.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

14 сентября утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы (I уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Новости Днепра про В четверг в Днепре резко ухудшится погода: желтый уровень опасности

При этом температура воздуха в Днепре составит +12…+10°C ночью, +23°…+25°C днем.

Новости Днепра про В четверг в Днепре резко ухудшится погода: желтый уровень опасности

Обязательно берите с собой зонт и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится несколько дней.

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Новости Днепра про В четверг в Днепре резко ухудшится погода: желтый уровень опасностиУкраїнська Новости Днепра про В четверг в Днепре резко ухудшится погода: желтый уровень опасностиРусский

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