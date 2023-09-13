В четверг в Днепре резко ухудшится погода: желтый уровень опасности

В четверг, 14 сентября, в Днепре резко ухудшится погода – с 5:00 до 21:00 ожидается гроза.
Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.
14 сентября утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы (I уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
При этом температура воздуха в Днепре составит +12…+10°C ночью, +23°…+25°C днем.
Обязательно берите с собой зонт и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится несколько дней.
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Александра Лучка
Автор:
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