Жители Днепра жалуются на громкую работу вытяжки на производстве: дети просыпаются с головной болью

Местные из-за громких звуков даже не слышат сирену.

Жители улицы Канатная пожаловались на громкую работу вытяжки на производстве. По их словам, громкие звуки не дают спать ночью, каждый день дети просыпаются с головной болью.

Об этом сообщили в Громадской раде Днепра.

Производство по улице Канатная, 130: целыми днями очень громко работает вытяжка. Вокруг частный сектор и жилой дом. Ночью спать вообще невозможно. Дети каждый день встают с головной болью. Шум такой, что из-за него не слышно сирены, – жалуется днепрянка Виктория.

Специалисты отреагировали на жалобу и приехали на место, чтобы проверить уровень шума. После измерения выяснилось, что он действительно превышает норму.

Протокол измерения передали в полицию для дальнейшей обработки.

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