Мешканці Дніпра скаржаться на гучну роботу витяжки на виробництві: діти прокидаються з головним болем

Місцеві через гучні звуки навіть не чують сирену.

Мешканці вулиці Канатна поскаржилися на гучну роботу витяжки на виробництві. За їхніми словами, гучні звуки не дають спати вночі, щодня діти прокидаються з головним болем.

Про це повідомили у Громадській раді Дніпра.

Виробництво на вулиці Канатна, 130: цілими днями дуже голосно працює витяжка. Навколо приватний сектор та житловий будинок. Вночі спати взагалі неможливо. Діти щодня встають із головним болем. Шум такий, що через нього не чути сирени, – скаржиться дніпрянка Вікторія.

Фахівці зреагували на скаргу та приїхали на місце, щоб перевірити рівень шуму. Після вимірювання з’ясувалося, що він дійсно перевищує норму.

Протокол вимірювання передали до поліції для подальшої обробки.

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