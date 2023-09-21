Мешканці Дніпра скаржаться на гучну роботу витяжки на виробництві: діти прокидаються з головним болем - Днепр Инфо
Мешканці Дніпра скаржаться на гучну роботу витяжки на виробництві: діти прокидаються з головним болем
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Сегодня 13:53

Місцеві через гучні звуки навіть не чують сирену.
Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на гучну роботу витяжки на виробництві: діти прокидаються з головним болем

Фото умовне.

Мешканці вулиці Канатна поскаржилися на гучну роботу витяжки на виробництві. За їхніми словами, гучні звуки не дають спати вночі, щодня діти прокидаються з головним болем.

Про це повідомили у Громадській раді Дніпра.

Виробництво на вулиці Канатна, 130: цілими днями дуже голосно працює витяжка. Навколо приватний сектор та житловий будинок. Вночі спати взагалі неможливо. Діти щодня встають із головним болем. Шум такий, що через нього не чути сирени, – скаржиться дніпрянка Вікторія.

Фахівці зреагували на скаргу та приїхали на місце, щоб перевірити рівень шуму. Після вимірювання з’ясувалося, що він дійсно перевищує норму.

Протокол вимірювання передали до поліції для подальшої обробки.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на гучну роботу витяжки на виробництві: діти прокидаються з головним болемУкраїнська

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