Жители Днепра имеют право на 75% скидку при оплате коммуналки: кто может получить

Как оформить льготу и что для этого нужно – узнали журналисты dnepr.info.
Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, льгота в 75% действует всю жизнь участника боевых действий, распространяется только на 21 кв м площади, где он живет, а не на все домовладение. Дополнительно также предоставляется скидка на 10.5 кв м, если у участника боевых действий есть семья и она проживает вместе с ним.
Для оформления льготы участнику боевых действий достаточно обратиться как отделение Пенсионного фонда или в ЦНАП. При этом нужно написать два заявления: «О предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг» и «О внесении сведений в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы». При изменениях в составе семьи льготника или смены места проживания – нужно сообщить об этом в Пенсионный фонд. Также для оформления льгот можно воспользоваться личным кабинетом на портале ПФУ или с помощью приложения «Дія».
Если льготник пользуется печным отоплением или сжиженным газом – заявление на получение скидки нужно подавать каждый год. В остальных случаях – оно подается только один раз. В отличии от субсидии, когда получателю выплачиваются деньги для оплаты коммунальных услуг, льготнику приходит платежка с уже «урезанной» суммой к оплате.
Льготы устанавливаются на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартплаты. Помимо участников боевых действий, право на скидку имеют также члены семей погибших ветеранов войны – она составляет 50%, а также лица, получившие инвалидность в следствии войны. Для них скидка составляет 100%.
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