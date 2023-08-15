Жители Днепра имеют право на 75% скидку при оплате коммуналки: кто может получить

Согласно законодательству, в Украине скидку в 75% при оплате коммунальных услуг могут получить те, кто имеет статус «участника боевых действий». При этом доход гражданина значения не имеет.

Как оформить льготу и что для этого нужно – узнали журналисты dnepr.info.

Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, льгота в 75% действует всю жизнь участника боевых действий, распространяется только на 21 кв м площади, где он живет, а не на все домовладение. Дополнительно также предоставляется скидка на 10.5 кв м, если у участника боевых действий есть семья и она проживает вместе с ним.

Как оформить льготу

Для оформления льготы участнику боевых действий достаточно обратиться как отделение Пенсионного фонда или в ЦНАП. При этом нужно написать два заявления: «О предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг» и «О внесении сведений в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы». При изменениях в составе семьи льготника или смены места проживания – нужно сообщить об этом в Пенсионный фонд. Также для оформления льгот можно воспользоваться личным кабинетом на портале ПФУ или с помощью приложения «Дія».

Если льготник пользуется печным отоплением или сжиженным газом – заявление на получение скидки нужно подавать каждый год. В остальных случаях – оно подается только один раз. В отличии от субсидии, когда получателю выплачиваются деньги для оплаты коммунальных услуг, льготнику приходит платежка с уже «урезанной» суммой к оплате.

Кто еще имеет право на льготу

Льготы устанавливаются на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартплаты. Помимо участников боевых действий, право на скидку имеют также члены семей погибших ветеранов войны – она составляет 50%, а также лица, получившие инвалидность в следствии войны. Для них скидка составляет 100%.

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