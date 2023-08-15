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Мешканці Дніпра мають право на 75% знижку на оплату комуналки: хто може отримати

Сьогодні 17:15
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Згідно із законодавством, в Україні знижку у 75% при сплаті комунальних послуг можуть отримати ті, хто має статус «учасника бойових дій». При цьому, дохід громадянина значення немає.
Новости Днепра про Мешканці Дніпра мають право на 75% знижку на оплату комуналки: хто може отримати

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Як оформити пільгу та що для цього потрібно – дізналися журналісти dnepr.info.

Як зазначили у прес-службі Пенсійного фонду України, пільга у 75% діє все життя учасника бойових дій, поширюється лише на 21 кв. м площі квартири чи будинку, де він мешкає, а не на все домоволодіння. Додатково також надається знижка на 10.5 кв м, якщо учасник бойових дій має сім’ю і проживає разом з ними.

Як оформити пільгу

Для оформлення пільги учаснику бойових дій достатньо звернутися як відділення Пенсійного фонду чи ЦНАП. При цьому потрібно написати дві заяви: «Про надання пільг щодо оплати комунальних послуг» та «Про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги». При змінах у складі сім’ї пільговика або зміни місця проживання потрібно повідомити про це Пенсійний фонд. Також для оформлення пільг можна скористатися особистим кабінетом на порталі ПФУ або за допомогою застосунку «Дія».

Якщо пільговик користується пічним опаленням або зрідженим газом – заяву на отримання знижки потрібно подавати щороку. В інших випадках – вона подається лише один раз. На відміну від субсидії, коли одержувачу виплачуються гроші для оплати комунальних послуг, пільговику приходить платіжка з уже «урізаною» сумою до сплати.

Хто ще має право на пільгу

Пільги встановлюються на оплату газу, електроенергії, опалення, квартплати. Крім учасників бойових дій, право на знижку мають також члени сімей загиблих ветеранів війни – вона становить 50%, а також особи, які отримали інвалідність унаслідок війни. Для них знижка складає 100%. Алгоритм їх дій з отримання пільги – аналогічний.

 

 

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра мають право на 75% знижку на оплату комуналки: хто може отриматиУкраїнська Новости Днепра про Мешканці Дніпра мають право на 75% знижку на оплату комуналки: хто може отриматиРусский

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