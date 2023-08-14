Как в Днепре бесплатно получить помощь психолога и психиатра в 2023 году

Журналисты dnepr.info узнали, как это сделать.
По всей стране более 8,2 тыс врачей готовы оказать бесплатную психологическую и психиатрическую помощь. Работают они в 3,3 тыс медучреждениях. Найти ближайшего специалиста в Днепре можно с помощью специальной карты. Посмотреть ее можно тут.
Чтобы выбрать нужного специалиста следует зайти на сайт НСЗУ в раздел «Е-данные» и перейти к дашборду «Предоставители медицинской помощи по направлению: Психологическая и психиатрическая помощь». Далее нужно выбрать населенный пункт и интересующий вид помощи.
Это может быть первичная помощь – ее оказывает семейный врач, терапевт или педиатр, прошедший подготовку по данному направлению.
Также можно получить амбулаторную помощь от врача-специалиста: психолога, психотерапевта или психиатра. Тогда нужно найти поликлинику, где он принимает. Обратиться к нему можно без направления от своего врача.
Если нужна стационарная помощь, то для обращения в медучреждения направления от семейного врача не обязательно.
Помощь может быть и мобильная – ее можно получить по месту жительства, но при этом нужно иметь направление от семейного врача.
При выборе вида помощи на карте будут указаны адреса и телефоны по которым можно записаться на прием.
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