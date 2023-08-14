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Как в Днепре бесплатно получить помощь психолога и психиатра в 2023 году

Сегодня 14:29
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Полномасштабная война стала серьезным испытанием для всех украинцев. Из-за постоянных стрессов, волнений и ночных тревог у людей начались проблемы со сном, повысилась нервозность, тревожность и многие поняв, что без посторонней помощи специалистов не обойтись – обратились к частным психологам и психиатрам. Но получить такого рода помощь в Днепре можно и бесплатно.
Новости Днепра про Как в Днепре бесплатно получить помощь психолога и психиатра в 2023 году

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Журналисты dnepr.info узнали, как это сделать.

По всей стране более 8,2 тыс врачей готовы оказать бесплатную психологическую и психиатрическую помощь. Работают они в 3,3 тыс медучреждениях. Найти ближайшего специалиста в Днепре можно с помощью специальной карты. Посмотреть ее можно тут.

Виды помощи

Чтобы выбрать нужного специалиста следует зайти на сайт НСЗУ в раздел «Е-данные» и перейти к дашборду «Предоставители медицинской помощи по направлению: Психологическая и психиатрическая помощь». Далее нужно выбрать населенный пункт и интересующий вид помощи.

Это может быть первичная помощь – ее оказывает семейный врач, терапевт или педиатр, прошедший подготовку по данному направлению.

Также можно получить амбулаторную помощь от врача-специалиста: психолога, психотерапевта или психиатра.  Тогда нужно найти поликлинику, где он принимает. Обратиться к нему можно без направления от своего врача.

Если нужна стационарная помощь, то  для обращения в медучреждения направления от семейного врача не обязательно.

Помощь может быть и мобильная – ее можно получить по месту жительства, но при этом нужно иметь направление от семейного врача.

При выборе вида помощи на карте будут указаны адреса и телефоны по которым можно записаться на прием.

 

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