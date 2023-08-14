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ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

Сегодня 17:45
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Однокомнатные квартиры – самые популярные на рынке аренды в Днепре. Объясняется это тем, что сняв однокомнатную квартиру нужно меньше платить как за метраж помещения, так и за коммунальные услуги. Цены на аренду такого жилья в Днепре стартуют от 3 тыс грн. Дополнительно нужно будет оплачивать электроэнергию, газ и тепло.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 самых дешевых однокомнатных квартир в Днепре.

Самая дешевая однокомнатная квартира в районе Набережной Заводской в Днепре. Просят за нее 3 тыс грн в месяц. В квартире два спальных места, а точнее – «двухэтажная» кровать. Из техники есть посудомойная и стиральная машина, микроволновка, кондиционер, установлено индивидуальное отопление. Квартира находится на первом этаже.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

Также на первом этаже, но уже в районе улицы Рабочей можно арендовать однокомнатную квартиру за 4 тыс грн в месяц. Общая площадь помещения – 16 кв м, кухня – 5 кв м. В квартире только одно спальное место, есть система «теплый пол», на окнах установлены решетки.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

За 4,5 тыс грн в Днепре можно снять однокомнатную квартиру на жилмассиве Парус. Жилье находится на 15 этаже высотного дома. В квартире четыре спальных места, общая площадь помещения 35 кв м. Плата за коммуналку уже входит в стоимость аренды. В квартире нет стиральной машинки, ремонт был очень давно, а мебели уже несколько десятков лет.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

На жилмассиве Северный в Днепре арендовать однокомнатную квартиру с ремонтом и не старой мебелью обойдется 5 тыс грн в месяц. Общая площадь жилья – 31 кв м. Зимой за коммуналку придется платить 1,5 тыс грн, летом – в два раза меньше. Жилье находится на среднем этаже панельного дома.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

Столько же обойдется снять квартиру на Западном. Автор объявления честно признается, что полы в квартире не в лучшем состоянии – их нужно красить или покрывать ковролином. В остальном в квартире выполнен ремонт, есть вся необходимая мебель и техника. Можно с животными.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

В районе Петровского снять однокомнатную квартиру обойдется в 6 тыс грн. Во время отопительного сезона дополнительно придется платить 1,2 тыс грн, летом коммуналка 500 грн. Тут также возможно проживание с животными. В квартире два спальных места, общая площадь помещения 25 кв м. Есть кухня-студия, выполнен косметический ремонт.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

За 6 тыс грн в Днепре можно снять однокомнатную квартиру на жилмассиве Победа. Жилье расположено на 12, предпоследнем этаже дома. В квартире 4 спальных места. Общая площадь 32 кв м. На окнах решетки – ради безопасности детей. В помещении только сделали ремонт и поменяли сантехнику.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

За 6,2 тыс грн можно снять однокомнатную квартиру на Запорожском шоссе. Жилье находится на третьем этаже 5 –ти этажного дома. Общая площадь 33 кв м. Можно с животными. В квартире косметический ремонт, есть мебель и техника.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

Снять квартиру на жилмассиве Покровский обойдется в 6,5 тыс грн. Жилье находится на втором этаже панельного дома. В квартире недавно был проведен капитальный ремонт, куплена новая мебель. Возможно проживание только одного человека, без животных и вредных привычек.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

В Самарском районе Днепра снять однокомнатную квартиру можно за 6,5 тыс грн в месяц. Квартира достаточно просторная –общая площадь 38 кв м, в ней три спальных места. Жилье находится на 7 этаже 10 этажного дома. Недвижимость сдадут только людям без вредных привычек.

Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)

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Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-10 самых дешевых квартир в аренду в Днепре: цены от 3 тыс грн (ФОТО)Русский

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