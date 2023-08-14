Как раньше выглядел ресторан «Старый лоцман» в Днепре: варьете и рыбацкий зал (ФОТО)

В Днепре много различных ресторанов, баров и пабов, но все они – это преимущественно новые заведения, открытые с начала 2000-х годов. Практически ни один ресторан из работавших в городе ранее не пережил 1990-е годы и был закрыт. На месте многих из них теперь открылись другие заведения и даже магазины.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как выглядел один из популярных ресторанов Днепре «Старый лоцман».

В середине 1970-х годов на жилмассиве Победа уже проживало несколько десятков тысяч человек. Вместе с возведением домов тут строили и магазины, а чуть позже – пришло время для строительства развлекательных заведений. Одним из таких был ресторан «Старый лоцман». Название выбрали не случайно, ведь до постройки жилмассива в этом районе жили лоцманы, рядом находилось село Лоцманская Каменка, а сам массив, где территориально находился ресторан часто по старой привычке называли «Лоцманкой», а не Победой, ведь «Победой» эта местность стала только в 1976 году, до этого массив назывался иначе.

Ресторан открылся в 1983 году. Спустя некоторое время, в 1991 году в нем появился отдельный пивной зал «Рыбацкий стан».

В ресторане играла «живая» музыка. Тут подавали мясные «сковородки», блюда в «горшочках», многие играли свадьбы так как обстановка заведения была одновременно камерная, но довольно праздничная. Также частыми гостями ресторана были студенты – отмечали в «Старом лоцмане» успешно сданные экзамены и выпускные.

К 2010 году ресторан закрылся. Сейчас в здании находится магазин. За новым внешним фасадом уже трудно опознать «Старого лоцмана».

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

Читайте также:

Русский

Автор: