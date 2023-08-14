Як раніше виглядав ресторан «Старий лоцман» у Дніпрі: вар’єте та рибацька зала (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати як виглядав один із популярних ресторанів Дніпра «Старий лоцман».
У середині 1970-х років на житловому масиві Перемога вже проживало кілька десятків тисяч людей. Разом із зведенням будинків тут будували і магазини, а трохи згодом – настав час для будівництва розважальних закладів. Одним із таких був ресторан «Старий лоцман». Назву вибрали не випадково, адже до будівництва житлового масиву в цьому районі жили лоцмани, поряд знаходилося село Лоцманська Кам’янка, а сам масив, де територіально знаходився ресторан часто за старою звичкою називали «Лоцманкою», а не Перемогою, адже «Перемогою» ця місцевість стала тільки в 1976 році.
Ресторан відкрився 1983 року. Через деякий час, 1991 року в ньому з’явився окремий пивний зал «Рибальський стан».
У ресторані грала «жива» музика. Тут подавали м’ясні «сковорідки», страви в «горщиках», багато хто грали весілля, оскільки обстановка закладу була одночасно камерною, але досить святковою. Також частими гостями ресторану були студенти – відзначали у «Старому лоцмані» успішно складені іспити та випускні.
До 2010 року ресторан закрився. Нині у будівлі знаходиться магазин. За новим зовнішнім фасадом вже важко впізнати «Старого лоцмана».
фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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