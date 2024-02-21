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  • Жители Днепра якобы могут получить продуктовые наборы от «АТБ»: правда ли это

Жители Днепра якобы могут получить продуктовые наборы от «АТБ»: правда ли это

Сегодня 12:29
просмотров

Спойлер - это фейк!

Новости Днепра про Жители Днепра якобы могут получить продуктовые наборы от

На днях в сети начали распространять информацию якобы от имени представителей супермаркетов «АТБ». В ней говорится о раздаче продуктовых наборов.

В связи с приближением годовщины войны украинцы заслуживают помощи, поэтому каждый с 20 по 24 февраля получит подарок от «АТБ» — заявление представителей ООО «АТБ». В этот набор будет входить продуктовый набор со всем необходимым, сладкий подарок для детей, замаринованный цыпленок и купон на покупки на 850 грн, — говорится в сообщении.

Далее в нем указано, что, чтобы получить набор, людям надо подать «заявку» через чат-бот.

Но, как выяснилось, подобная информация — это фейк. Об этом сообщили представители сети супермаркетов.

Вероятно, таким образом аферисты пытаются собрать персональные данные украинцев. Поэтому, пожалуйста, ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и всегда проверяйте информацию через официальные источники!

Новости Днепра про Жители Днепра якобы могут получить продуктовые наборы от

Источник: Telegram-канал «СТОП ФЕЙК ДНЕПР».

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