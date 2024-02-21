Мешканці Дніпра нібито можуть отримати продуктові набори від “АТБ”: чи правда це

Спойлер - це фейк!

Днями у мережі почали поширювати інформацію нібито від імені представників супермаркетів “АТБ”. У ній йдеться про роздачу продуктових наборів.

У зв’язку з наближенням річниці війни українці заслуговують на допомогу, тому кожен з 20 до 24 лютого отримає подарунок від “АТБ” – заява представників ТОВ “АТБ”. У цей набір буде входити продуктовий набір зі всім необхідним, солодкий подарунок для дітей, замариноване курча та купон на покупки на 850 грн, – йдеться у повідомленні.

Далі в ньому зазначено, що, щоб отримати набір, людям треба подати “заявку” через чат-бот.

Але, як з’ясувалося, подібна інформація – це фейк. Про це повідомили представники мережі супермаркетів.

Ймовірно, у такий спосіб аферисти намагаються зібрати персональні дані українців. Тому, будь ласка, у жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями та завжди перевіряйте інформацію через офіційні джерела!

Джерело: Telegram-канал “СТОП ФЕЙК ДНІПРО”.

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