Жители Днепра временно не смогут пользоваться своими картами ПриватБанка

Временные неудобства анонсировали в ПриватБанке.
В ночь на субботу проведут регламентные работы. Операции с карточками будут остановлены до утра. Технический перерыв будет длиться с 00:30 до 7:30 19 августа.
Это касается работы банкоматов, приложений, терминалов самообслуживания POS-терминалов банка. Все они будут «на паузе».
Так что если собирались завтра утром снимать средства в банкомате, лучше сделать это сегодня вечером.
Как сообщили в ПриватБанке за час клиенты финучреждения производят более миллиона различных платежей.
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