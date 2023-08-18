Жители Днепра временно не смогут пользоваться своими картами ПриватБанка

В Приватбанке запланировали регламентные работы, из-за чего украинцы временно не смогут выполнять операции со своими картами.

Временные неудобства анонсировали в ПриватБанке.

В ночь на субботу проведут регламентные работы. Операции с карточками будут остановлены до утра. Технический перерыв будет длиться с 00:30 до 7:30 19 августа.

Это касается работы банкоматов, приложений, терминалов самообслуживания POS-терминалов банка. Все они будут «на паузе».

Так что если собирались завтра утром снимать средства в банкомате, лучше сделать это сегодня вечером.

Как сообщили в ПриватБанке за час клиенты финучреждения производят более миллиона различных платежей.

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