Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть користуватися своїми картками Приватбанку

Тимчасові незручності анонсували у ПриватБанку.
У ніч на суботу проводить регламентні роботи. Операції з картками будуть зупинені до ранку. Технічна перерва триматиме з 00:30 та до 7:30 19 серпня.
Це стосується роботи банкоматів, терміналів самообслуговування POS-терміналів банку. Усі вони будуть “на паузі”. Про застосунок не уточнюється.
Тож якщо збиралися завтра зранку знімати кошти в банкоматі, краще зробити це сьогодні ввечері.
Як повідомили в ПриватБанку за годину клієнти фінустанови роблять понад мільйон різних платежів.
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