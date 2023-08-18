Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть користуватися своїми картками Приватбанку

У Приватбанку запланували регламентні роботи, через що українці тимчасово не зможуть виконувати операції зі своїми картками.

Тимчасові незручності анонсували у ПриватБанку.

У ніч на суботу проводить регламентні роботи. Операції з картками будуть зупинені до ранку. Технічна перерва триматиме з 00:30 та до 7:30 19 серпня.

Це стосується роботи банкоматів, терміналів самообслуговування POS-терміналів банку. Усі вони будуть “на паузі”. Про застосунок не уточнюється.

Тож якщо збиралися завтра зранку знімати кошти в банкоматі, краще зробити це сьогодні ввечері.

Як повідомили в ПриватБанку за годину клієнти фінустанови роблять понад мільйон різних платежів.

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