З’їдає все, що бачить: у Дніпрі помітили ненажерливу сарану

У Дніпрі помітили перелітну сарану, яку ненавидять аграрії.

Дніпрянка знайшла в себе на угіддях сарану перелітну – це комаха, яку вважають найстрашнішим ворогом для сільськогосподарських культур. Точну локацію, де виявили цього шкідника жінка не назвала, але уточнила, що це було в Дніпрі.

В Україні поширені два типи сарани – перелітна або азійська та прус італійський. Поодинокі представники не несуть особливої загрози для рослин, а ось коли ці комахи збираються роєм – тоді можуть наробити лиха аграріям.

Тіло дорослих комах випаровує велику кількість вологи, тож в спеку апетити сарани стрімко ростуть і вона об’їдає усі вегетативні рослини, які зустріне.

“Бенкет” починають з лісосмуг та пасовищ, а коли луги засихають, тоді переходять на поля. Зазвичай, пік спеки припадає на липень-серпень, тож від сарани страждають соняшники, кукурудза та багаторічні трави.

Для містян же сарана небезпеки не несе. Якщо бачите поодиноких особин – це значить їм вистачає їжі й немає потреби збиватися в рій. У такі періоди комаха малоактивна.

У разі нестачі їжі, сарана переходить в зграйний спосіб існування, має більш яскраве забарвлення, добре пристосована до польотів, веде більш активний спосіб життя. Зграї можуть перелітати на відстань від 300 до 1000 км.

Зграї сарани здатні знищити все на своєму шляху, залишаючи за собою порожні пасовища.

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