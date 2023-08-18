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Съедает все, что видит: в Днепре заметили прожорливую саранчу

Сегодня 12:04
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В Днепре заметили перелетную саранчу, которую ненавидят аграрии.

Новости Днепра про Съедает все, что видит: в Днепре заметили прожорливую саранчу

Днепрянка нашла у себя на угодьях перелетную саранчу — это насекомое, которое считают самым страшным врагом для сельскохозяйственных культур. Точную локацию, где обнаружили этого вредителя, женщина не назвала, но уточнила, что это было в Днепре.

В Украине распространены два типа саранчи – перелетная или азиатская и прус итальянский. Одиночные представители не несут особой угрозы для растений, а вот когда эти насекомые собираются роем – тогда могут наделать беды аграриям.

Тело взрослых насекомых улетучивает большое количество влаги, поэтому в жару аппетиты саранчи стремительно растут и она объедает все вегетативные растения, которые встретит.

«Пир» начинают с лесополос и пастбищ, а когда луга засыхают, тогда переходят на поля. Обычно пик жары приходится на июль-август, поэтому от саранчи страдают подсолнечники, кукуруза и многолетние травы.

Для горожан же саранча опасности не несет. Если видите единичных особей – это значит им хватает пищи и нет нужды сбиваться в рой. В такие периоды насекомое малоактивно.

В случае недостатка пищи, саранча переходит в стройный образ существования, имеет более яркую окраску, хорошо приспособлена к полетам, ведет более активный образ жизни. Стаи могут перелетать на расстояние от 300 до 1000 км.

Стаи саранчи способны уничтожить все на своем пути, оставляя за собой пустые пастбища.

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Новости Днепра про Съедает все, что видит: в Днепре заметили прожорливую саранчуУкраїнська Новости Днепра про Съедает все, что видит: в Днепре заметили прожорливую саранчуРусский

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