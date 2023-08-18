Поліція розшукує 43-річного чоловіка: приїхав до Дніпра проходити ВЛК та зник безвісти

У Дніпрі розшукують 43-річного Руслана Фурдуй.
Відомо, що 6 серпня він приїхав до нашого міста з Одеської області для проходження військово-лікарської комісії у військовому шпиталі. Згодом чоловік перестав виходити на зв’язок з рідними. Де він зараз – невідомо.
Кожен з вас може допомогти у пошуках.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (050) 622-89-46, 102.
Важлива будь-яка інформація!
Джерело: Telegram-канал “Днепр Сейчас”.
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