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  • Поліція розшукує 43-річного чоловіка: приїхав до Дніпра проходити ВЛК та зник безвісти

Поліція розшукує 43-річного чоловіка: приїхав до Дніпра проходити ВЛК та зник безвісти

Сьогодні 12:15
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Поліція розшукує 43-річного чоловіка: приїхав до Дніпра проходити ВЛК та зник безвісти

У Дніпрі розшукують 43-річного Руслана Фурдуй.

Відомо, що 6 серпня він приїхав до нашого міста з Одеської області для проходження військово-лікарської комісії у військовому шпиталі. Згодом чоловік перестав виходити на зв’язок з рідними. Де він зараз – невідомо.

Кожен з вас може допомогти у пошуках.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (050) 622-89-46, 102.

Важлива будь-яка інформація!

Джерело: Telegram-канал “Днепр Сейчас”.

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Новости Днепра про Поліція розшукує 43-річного чоловіка: приїхав до Дніпра проходити ВЛК та зник безвістиУкраїнська Новости Днепра про Поліція розшукує 43-річного чоловіка: приїхав до Дніпра проходити ВЛК та зник безвістиРусский

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