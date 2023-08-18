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  • Полиция разыскивает 43-летнего мужчину: приехал в Днепр проходить ВВК и пропал без вести

Полиция разыскивает 43-летнего мужчину: приехал в Днепр проходить ВВК и пропал без вести

Сегодня 12:15
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Полиция разыскивает 43-летнего мужчину: приехал в Днепр проходить ВВК и пропал без вести

В Днепре разыскивают 43-летнего Руслана Фурдуй.

Известно, что 6 августа он приехал в наш город из Одесской области для прохождения военно-врачебной комиссии в военном госпитале. Позже мужчина перестал выходить на связь с родными. Где он сейчас – неизвестно.

Каждый из вас может помочь в поиске.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (050) 622-89-46, 102.

Важна любая информация!

Источник: Telegram-канал «Днепр Сейчас».

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Новости Днепра про Полиция разыскивает 43-летнего мужчину: приехал в Днепр проходить ВВК и пропал без вестиУкраїнська Новости Днепра про Полиция разыскивает 43-летнего мужчину: приехал в Днепр проходить ВВК и пропал без вестиРусский

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