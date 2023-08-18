Неймовірні враження: у Дніпрі в одному із парків квітне аромаклумба (ФОТО)

Помилуватися нею може кожен!

У Дніпрі в парку Шевченка квітне аромаклумба.

Фото опублікували на ФБ-сторінці департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Нагадаємо, аромаклумба – це клумба, де вирощені квіти та трави з сильним ароматом.

Наприклад, на цій ростуть лаванда, чебрець, мʼята, тимʼян, монарда, гортензія, пенісетум тощо.

Висадили цю клумбу у парку біля центральної колонади у травні 2023 року.

Приємно спостерігати, як цей ансамбль запашних духмяних трав та квітів гармонічно доповнює один одного та створює неповторну ландшафтну композицію, – зазначили у департаменті.

Ви також можете побачити цю красу та відчути неймовірні аромати – скоріше вирушайте в парк на прогулянку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: