Неймовірні враження: у Дніпрі в одному із парків квітне аромаклумба (ФОТО)

У Дніпрі в парку Шевченка квітне аромаклумба.
Фото опублікували на ФБ-сторінці департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради.
Нагадаємо, аромаклумба – це клумба, де вирощені квіти та трави з сильним ароматом.
Наприклад, на цій ростуть лаванда, чебрець, мʼята, тимʼян, монарда, гортензія, пенісетум тощо.
Висадили цю клумбу у парку біля центральної колонади у травні 2023 року.
Приємно спостерігати, як цей ансамбль запашних духмяних трав та квітів гармонічно доповнює один одного та створює неповторну ландшафтну композицію, – зазначили у департаменті.
Ви також можете побачити цю красу та відчути неймовірні аромати – скоріше вирушайте в парк на прогулянку!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО).
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