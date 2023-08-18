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  • Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

Сегодня 11:57
просмотров

Полюбоваться ею может каждый!

Новости Днепра про Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

В Днепре в парке Шевченко цветет аромаклумба.

Фото опубликовали на ФБ-странице департамента парков и рекреации Днепровского городского совета.

Напомним, аромаклумба – это клумба, где выращены цветы и травы с сильным ароматом.

Новости Днепра про Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

Новости Днепра про Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

Например, на этой растут лаванда, чабрец, мята, тимьян, монарда, гортензия, пеннисетум и т.д.

Новости Днепра про Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

Новости Днепра про Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

Высадили эту клумбу в парке возле центральной колоннады в мае 2023 года.

Приятно наблюдать, как этот ансамбль душистых ароматных трав и цветов гармонично дополняет друг друга и создает неповторимую ландшафтную композицию, – отметили в департаменте.

Новости Днепра про Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

Новости Днепра про Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

Вы также можете увидеть эту красоту и почувствовать невероятные ароматы – скорее отправляйтесь в парк на прогулку!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО).

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Новости Днепра про Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)Українська Новости Днепра про Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)Русский

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