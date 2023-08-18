Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

В Днепре в парке Шевченко цветет аромаклумба.
Фото опубликовали на ФБ-странице департамента парков и рекреации Днепровского городского совета.
Напомним, аромаклумба – это клумба, где выращены цветы и травы с сильным ароматом.
Например, на этой растут лаванда, чабрец, мята, тимьян, монарда, гортензия, пеннисетум и т.д.
Высадили эту клумбу в парке возле центральной колоннады в мае 2023 года.
Приятно наблюдать, как этот ансамбль душистых ароматных трав и цветов гармонично дополняет друг друга и создает неповторимую ландшафтную композицию, – отметили в департаменте.
Вы также можете увидеть эту красоту и почувствовать невероятные ароматы – скорее отправляйтесь в парк на прогулку!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО).
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Александра Лучка
Автор:
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