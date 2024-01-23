Жители Днепра входили во всеукраинскую банду, похищавшую криптовалютников: детали

Вооруженную преступную организацию, которая совершала разбойные нападения на криптовалютников, разоблачили в Украине.

В «банду» входили жители Днепра, Киева, Харькова и Киевской и Кировоградской областей. В поле зрения злоумышленников попадали семьи, занимающиеся криптовалютой. Чтобы разведать детали бытовой жизни своих жертв, участники группировки похищали приближенных к семьям лиц.

В Киевской области, в августе 2023 года, злоумышленники похитили водителя одной из столичных семей, деятельность которой была связана с криптовалютой. Бандиты остановили авто мужчины, избили его и угнали.

В частности, фигуранты хотели узнать:

данные о схеме дома семьи, на которую работал водитель

наличие охраны

способы проникновения на территорию домовладения

количество обслуживающего персонала

распорядок дня каждого члена семьи

После этого участники «банды» собирались совершить разбойное нападение на дом избранной жертвы.

Как выяснилось в ходе следствия, организовали деятельность группы двое жителей столицы. Предводители планировали преступления, вербовали новых участников и распределяли роли между ними.

На всех потенциальных жертв фигуранты делали так называемое «досье». Планировали преступления тщательно:

неоднократно проводили встречи для согласования всех деталей и планирования путей бегства

проводили разведку местности

подбирали орудие и экипировку

Доходило до абсурда – участники «банды» отслеживали прогноз погоды, чтобы в случае осадков не оставались следы на местности

В связи с тем, что участники группировки были из разных регионов, в определенную дату и место они съезжались для проведения совместных «совещаний».

22 января силовики произвели задержание на территории пяти областей, в том числе в Днепре. Организаторов и участников «банды» в возрасте от 23 до 40 лет взяли под стражу.

У них изъяли оружие и боеприпасы, автомобили, рации, средства для глушения сигнала и обнаружения спецтехники, десятки различных номерных знаков на авто и т.д.

Среди статей, по которым планируют судить задержанных:

ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 (Разбой);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).

Участникам преступной организации может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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