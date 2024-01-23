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  • Жители Днепра входили во всеукраинскую банду, похищавшую криптовалютников: детали

Жители Днепра входили во всеукраинскую банду, похищавшую криптовалютников: детали

Сегодня 19:26
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Вооруженную преступную организацию, которая совершала разбойные нападения на криптовалютников, разоблачили в Украине.

Новости Днепра про Жители Днепра входили во всеукраинскую банду, похищавшую криптовалютников: детали

В «банду» входили жители Днепра, Киева, Харькова и Киевской и Кировоградской областей. В поле зрения злоумышленников попадали семьи, занимающиеся криптовалютой. Чтобы разведать детали бытовой жизни своих жертв, участники группировки похищали приближенных к семьям лиц.

В Киевской области, в августе 2023 года, злоумышленники похитили водителя одной из столичных семей, деятельность которой была связана с криптовалютой. Бандиты остановили авто мужчины, избили его и угнали.

В частности, фигуранты хотели узнать:

  • данные о схеме дома семьи, на которую работал водитель
  • наличие охраны
  • способы проникновения на территорию домовладения
  • количество обслуживающего персонала
  • распорядок дня каждого члена семьи

После этого участники «банды» собирались совершить разбойное нападение на дом избранной жертвы.

Как выяснилось в ходе следствия, организовали деятельность группы двое жителей столицы. Предводители планировали преступления, вербовали новых участников и распределяли роли между ними.

Новости Днепра про Жители Днепра входили во всеукраинскую банду, похищавшую криптовалютников: детали

На всех потенциальных жертв фигуранты делали так называемое «досье». Планировали преступления тщательно:

  • неоднократно проводили встречи для согласования всех деталей и планирования путей бегства
  • проводили разведку местности
  • подбирали орудие и экипировку

Доходило до абсурда – участники «банды» отслеживали прогноз погоды, чтобы в случае осадков не оставались следы на местности

В связи с тем, что участники группировки были из разных регионов, в определенную дату и место они съезжались для проведения совместных «совещаний».

22 января силовики произвели задержание на территории пяти областей, в том числе в Днепре. Организаторов и участников «банды» в возрасте от 23 до 40 лет взяли под стражу.

У них изъяли оружие и боеприпасы, автомобили, рации, средства для глушения сигнала и обнаружения спецтехники, десятки различных номерных знаков на авто и т.д.

Среди статей, по которым планируют судить задержанных:

ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 (Разбой);
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека);
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).

Участникам преступной организации может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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