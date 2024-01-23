Жители Днепра входили во всеукраинскую банду, похищавшую криптовалютников: детали

В «банду» входили жители Днепра, Киева, Харькова и Киевской и Кировоградской областей. В поле зрения злоумышленников попадали семьи, занимающиеся криптовалютой. Чтобы разведать детали бытовой жизни своих жертв, участники группировки похищали приближенных к семьям лиц.
В Киевской области, в августе 2023 года, злоумышленники похитили водителя одной из столичных семей, деятельность которой была связана с криптовалютой. Бандиты остановили авто мужчины, избили его и угнали.
В частности, фигуранты хотели узнать:
После этого участники «банды» собирались совершить разбойное нападение на дом избранной жертвы.
Как выяснилось в ходе следствия, организовали деятельность группы двое жителей столицы. Предводители планировали преступления, вербовали новых участников и распределяли роли между ними.
На всех потенциальных жертв фигуранты делали так называемое «досье». Планировали преступления тщательно:
Доходило до абсурда – участники «банды» отслеживали прогноз погоды, чтобы в случае осадков не оставались следы на местности
В связи с тем, что участники группировки были из разных регионов, в определенную дату и место они съезжались для проведения совместных «совещаний».
22 января силовики произвели задержание на территории пяти областей, в том числе в Днепре. Организаторов и участников «банды» в возрасте от 23 до 40 лет взяли под стражу.
У них изъяли оружие и боеприпасы, автомобили, рации, средства для глушения сигнала и обнаружения спецтехники, десятки различных номерных знаков на авто и т.д.
Среди статей, по которым планируют судить задержанных:
ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 (Разбой);
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека);
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).
Участникам преступной организации может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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