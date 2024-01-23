Жителі Дніпра входили до всеукраїнської банди, яка викрадала криптовалютників: деталі

Озброєну злочинну організацію, яка здійснювала розбійні напади на криптовалютників, викрили в України.

До “банди” входили жителі Дніпра, Києва, Харкова та Київської й Кіровоградської областей. У поле зору зловмисників потрапляли родини, які займаються криптовалютою. Для того, щоб розвідати деталі побутового життя своїх жертв, учасники угрупування викрадали наближених до сімей осіб.

На Київщині, у серпні 2023 року, зловмисники викрали водія однієї зі столичних родин, діяльність якої була пов’язана з криптовалютою. Бандити зупинили авто чоловіка, побили його та викрали.

Зокрема фігуранти хотіли дізнатися:

дані про схему будинку сім’ї, на яку працював водій

наявність охорони

способи проникнення на територію домоволодіння

кількість обслуговуючого персоналу

розпорядок дня кожного члена родини

Після цього учасники “банди” збиралися їх вчинити розбійний напад на будинок обраної жертви.

Як з’ясувалося під час слідства, організували діяльність групи двоє мешканців столиці. Ватажки планували злочини, вербували нових учасників та розподіляли ролі між ними.

На всіх потенційних жертв фігуранти робили так зване “досьє”. Планували злочини ретельно:

неодноразово проводили зустрічі для узгодження всіх деталей та планування шляхів втечі

проводили розвідку місцевості

підбирали знаряддя та екіпіровку

Доходило до абсурду – учасники “банди” відстежували прогноз погоди, аби у разі опадів не залишалися сліди на місцевості

У зв’язку з тим, що учасники угруповання були з різних регіонів, у визначену дату та місце вони з’їжджалися для проведення спільних “нарад”.

22 січня силовики провели затримання на території п’ятьох областей, зокрема у Дніпрі. Організаторів та учасників “банди” віком від 23 до 40 років взяли під варту.

У них вилучили зброю та боєприпаси, автівки, рації, засоби для глушіння сигналу та виявлення спецтехніки, десятки різних номерних знаків на авто тощо.

Серед статей за якими планують судити затриманих:

ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 (Розбій);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Учасникам злочинної організації може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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