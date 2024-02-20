Жители Днепра столкнулись с неожиданными проблемами после того, как им отремонтировали дорогу: в чем дело

На улице Яркой Индустриального района после ремонта проезжей части жители столкнулись с новой проблемой. Водители начали здесь оставлять автомобили, чем мешают другим. Если раньше из-за ям владельцы машин не решались останавливаться в этом переулке, то после реконструкции все изменилось.
Яркая до реконструкции и после: вроде бы все хорошо, но. Теперь у перекрестка бросают авто на проезжей части, это отбирает полосу и перекрывающий обзор. Ну, у нас же нельзя, чтобы все было хорошо, — пишут днепряне в Facebook-сообществе «Райончик«.
В комментариях люди предлагают установить знаки «стоянка запрещена», но местные сомневаются, что это сработает.
Остановка-стоянка запрещена менее 10 метров от перекрестков, заездов-выездов. На фото два автомобиля, которые нарушают это правило. Вы думаете, что они не будут стоять под знаком? – замечают люди.
На самом деле оставленные на дорогах машины это беда больших городов, поэтому бороться с этим трудно, хотя возможно.
Читайте также:
Автор:
В Днепре разоблачили мужчину, который ходил на свидание, чтобы обворовывать…
Нормативное давление обещают возобновить в течение дня!
Еще есть время зарядить телефон!
И это при условии, если всю зарплату откладывать на сбережения.
В Днепре разоблачили мужчину, который ходил на свидание, чтобы обворовывать женщин.
Нормативное давление обещают возобновить в течение дня!
Еще есть время зарядить телефон!
Хорошего дня, друзья!
И это при условии, если всю зарплату откладывать на сбережения.
В Новомосковском районе мужчина напал на женщину с ножом.
Жители Марганца пожаловались на гуманитарную помощь, полученную от благотворительных организаций.
В Украину и в частности Днепр слетелись первые скворцы.
В Каменском спасали мужчину, который нетрезвым упал с 5-метрового дерева.
В Днепре ищут приют для 14 котиков, которых эвакуировали из Купянска.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!