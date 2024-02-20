Жители Днепра столкнулись с неожиданными проблемами после того, как им отремонтировали дорогу: в чем дело

В Днепре на отремонтированной проезжей части улицы Яркой теперь бросают автомобили, которые мешают другим водителям.

На улице Яркой Индустриального района после ремонта проезжей части жители столкнулись с новой проблемой. Водители начали здесь оставлять автомобили, чем мешают другим. Если раньше из-за ям владельцы машин не решались останавливаться в этом переулке, то после реконструкции все изменилось.

Яркая до реконструкции и после: вроде бы все хорошо, но. Теперь у перекрестка бросают авто на проезжей части, это отбирает полосу и перекрывающий обзор. Ну, у нас же нельзя, чтобы все было хорошо, — пишут днепряне в Facebook-сообществе «Райончик«.

В комментариях люди предлагают установить знаки «стоянка запрещена», но местные сомневаются, что это сработает.

Остановка-стоянка запрещена менее 10 метров от перекрестков, заездов-выездов. На фото два автомобиля, которые нарушают это правило. Вы думаете, что они не будут стоять под знаком? – замечают люди.

На самом деле оставленные на дорогах машины это беда больших городов, поэтому бороться с этим трудно, хотя возможно.

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