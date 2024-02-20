Жителі Дніпра стикнулися з несподіваними проблемами після того, як їм відремонтували дорогу: у чому річ

У Дніпрі на відремонтованій проїзний частині вулиці Яскравої тепер кидають автівки, які заважають іншим водіям.

На вулиці Яскравій Індустріального району після ремонту проїзної частини стикнулися з новою проблемою. Водії почали тут залишати автомобілі, чим заважають іншим кермувальникам. Якщо раніше через ями власники машин не наважувалися зупинятися в цьому провулку, то після реконструкції все змінилося.

Яскрава до реконструкції та після: наче все гарно, але. Тепер біля перехрестя кидають автівки на проїжджій частині, це відбирає полосу та перекрива обзор. Ну, у нас же не можна щоб геть усе було добре, – пишуть дніпряни у Facebook-спільноті “Райончик”.

У коментарях люди пропонують встановити знаки “стоянка заборонена”, але місцеві сумніваються, що це спрацює.

Зупинка-стоянка заборонена менше 10 метрів від перехресть, заїздів-виїздів. На фото дві автівки, які порушують це правило. Ви гадаєте, що вони не будуть під знаком стояти? – зауважують люди.

Насправді залишені на дорогах машини це біда великих міст, тому боротися з цим важко, хоча й можливо.

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