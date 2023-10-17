Жители Днепра могут придумать имя нового сквера

14 октября на 12 квартале в районе остановки общественного транспорта «Металлобаза» открыли зону отдыха. Теперь мини-сквер нуждается в названии. Об этом сообщили в Администрации Шевченковского района Днепра.
Днепрянам предлагают придумать имя новой зеленой зоны.
На следующей неделе ваши предложения будут поставлены на голосование, и лучшие варианты будут поданы с предложениями к присвоению названия в профильную комиссию городского совета с последующим вынесением на рассмотрение исполнительного комитета городского совета, — говорится в сообщении.
Предложить свой вариант для названия можна ТУТ.
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