Жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит

Воспользовавшись этой услугой, можно, независимо от погодных условий, доехать до места назначения наиболее безопасным транспортом со своим автомобилем, отдыхая в комфортных условиях и сохраняя ресурс машины, – сообщили в компании.
Что это за услуга и сколько она стоит – читайте в нашем материале!
Вагон-автомобилевоз – это целостно-металлический вагон, в котором предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Его емкость 4-8 автомобилей в зависимости от габаритов. Вагон-автомобилевоз сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует погрузку/выгрузку и обеспечивает сохранность авто на пути следования.
Сейчас вагоны-автомобилевозы курсируют по таким направлениям (актуальную информацию о направлениях лучше уточнять на станциях отправления):
Сколько стоит услуга?
Стоимость перевозки автомобиля зависит от направления и веса самой машины. Плата за 100 кг веса автомобиля:
Получить информацию о перевозке автомобиля (курсирование вагона-автомобилевоза и наличие мест) можно на станциях отправления:
Контакты станций в других городах ищите ТУТ!
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