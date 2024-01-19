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  • Жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит

Жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит

Сегодня 15:07
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Если вы хотите поехать в путешествие по Украине и взять с собой свой автомобиль, вы можете воспользоваться необычной услугой от "Укрзалізниці" - вагон-автомобилевоз.

Новости Днепра про Жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит

Воспользовавшись этой услугой, можно, независимо от погодных условий, доехать до места назначения наиболее безопасным транспортом со своим автомобилем, отдыхая в комфортных условиях и сохраняя ресурс машины, – сообщили в компании.

Что это за услуга и сколько она стоит – читайте в нашем материале!

Вагон-автомобилевоз – это целостно-металлический вагон, в котором предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Его емкость 4-8 автомобилей в зависимости от габаритов. Вагон-автомобилевоз сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует погрузку/выгрузку и обеспечивает сохранность авто на пути следования.

Сейчас вагоны-автомобилевозы курсируют по таким направлениям (актуальную информацию о направлениях лучше уточнять на станциях отправления):

  • Киев – Львов – Киев,
  • Днепр – Львов – Днепр,
  • Одесса – Львов – Одесса,
  • Харьков – Львов – Харьков.

Сколько стоит услуга?

Стоимость перевозки автомобиля зависит от направления и веса самой машины. Плата за 100 кг веса автомобиля:

Новости Днепра про Жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит

Получить информацию о перевозке автомобиля (курсирование вагона-автомобилевоза и наличие мест) можно на станциях отправления:

  • Днепр, пл. Вокзальная, 11, тел. (056)793-52-62. Режим работы: ежедневно, 08:00–20:00, обед 11:30–12:30. Оформление осуществляет багажная касса №38, расположенная в кассовом зале вокзала (слева).

Контакты станций в других городах ищите ТУТ!

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