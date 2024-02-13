Жители Днепра могут бесплатно учить итальянский язык: как именно

Занятия будут проводиться каждый вторник и пятницу в 15:00!

Если вы давно мечтали начать учить итальянский язык, то для вас есть хорошая новость: в Днепре можно записаться на бесплатные занятия.

«Гончаренко Центр Днепр» приглашает всех желающих присоединиться к новой группе по итальянскому языку. Днепряне смогут углубить знания итальянского языка, познакомиться с итальянской культурой и традициями. Кроме того, вас ждут интерактивные занятия и упражнения.

Об этом сообщили на странице центра в ФБ.

Занятия стартуют уже 20 февраля. В дальнейшем они будут проходить каждый вторник и пятницу в 15:00 по адресу: ул. Староказацкая, 40б.

Важно: для участия необходимо пройти регистрацию по этой ссылке.

Отметим, в центре также проводятся бесплатные занятия по английскому, польскому и другим языкам.

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