Жители Днепра могут бесплатно учить итальянский язык: как именно

Если вы давно мечтали начать учить итальянский язык, то для вас есть хорошая новость: в Днепре можно записаться на бесплатные занятия.
«Гончаренко Центр Днепр» приглашает всех желающих присоединиться к новой группе по итальянскому языку. Днепряне смогут углубить знания итальянского языка, познакомиться с итальянской культурой и традициями. Кроме того, вас ждут интерактивные занятия и упражнения.
Об этом сообщили на странице центра в ФБ.
Занятия стартуют уже 20 февраля. В дальнейшем они будут проходить каждый вторник и пятницу в 15:00 по адресу: ул. Староказацкая, 40б.
Важно: для участия необходимо пройти регистрацию по этой ссылке.
Отметим, в центре также проводятся бесплатные занятия по английскому, польскому и другим языкам.
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