Мешканці Дніпра можуть безкоштовно вивчати італійську мову: як саме

Заняття будуть проводитися кожного вівторка та п'ятниці о 15:00!

Якщо ви давно мріяли почати вивчати італійську мову, то для вас є хороша новина: у Дніпрі можна записатися на безкоштовні заняття.

“Гончаренко Центр Дніпро” запрошує усіх охочих приєднатися до нової групи з італійської мови. Дніпряни зможуть поглибити знання італійської мови, ознайомитися з італійською культурою та традиціями. Крім того, на вас чекають інтерактивні заняття та вправи.

Про це повідомили на сторінці центру у ФБ.

Заняття стартують вже 20 лютого. Надалі вони будуть проходити кожного вівторка та п’ятниці о 15:00 за адресою: вул. Старокозацька, 40б.

Важливо: для участі необхідно пройти реєстрацію за цим посиланням.

Зазначимо, у центрі проводять також безкоштовні заняття з англійської, польської та інших мов.

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