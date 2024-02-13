Мешканці Дніпра можуть безкоштовно вивчати італійську мову: як саме

Якщо ви давно мріяли почати вивчати італійську мову, то для вас є хороша новина: у Дніпрі можна записатися на безкоштовні заняття.
“Гончаренко Центр Дніпро” запрошує усіх охочих приєднатися до нової групи з італійської мови. Дніпряни зможуть поглибити знання італійської мови, ознайомитися з італійською культурою та традиціями. Крім того, на вас чекають інтерактивні заняття та вправи.
Про це повідомили на сторінці центру у ФБ.
Заняття стартують вже 20 лютого. Надалі вони будуть проходити кожного вівторка та п’ятниці о 15:00 за адресою: вул. Старокозацька, 40б.
Важливо: для участі необхідно пройти реєстрацію за цим посиланням.
Зазначимо, у центрі проводять також безкоштовні заняття з англійської, польської та інших мов.
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