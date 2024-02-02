Жительница Днепра показала уникальные мозаичные остановки, на которые едут смотреть со всего мира (ФОТО)

Украинцы уже привыкли к потрепанным, полуразвалившимся автобусным остановкам, которые встречаются во время путешествий между крупными городами. Несмотря на то, что они действительно выглядят довольно жутко, но некоторые имеют культурную ценность и интересуют иностранцев, специально приезжающих в Украину, чтобы увидеть их собственными глазами.
Такие постройки, украшенные мозаикой и росписью, в свое время были украшением междугородных остановок. Конечно, многие из них имеют пропагандистский советский контекст, но есть и те, которые стоило бы сохранить.
К сожалению, количество уцелевших остановок уменьшается с каждым годом, так как за ними никто не ухаживает, потому что потребности в их сохранении уже нет.
Своеобразную подборку уникальных мозаичных остановок опубликовала днепрянка Marina Kuznetsova.
Путешествуя по Украине очень часто вижу невероятно красивые, но, к сожалению, заброшенные остановки, мозаики на стенках админзданий суток ссср и другие интересные объекты, которые стоило бы сохранить, — комментирует сообщение женщина.
Село Ильинка, Никопольского района.
Село Томаковка.
Село Добрая Надежда.
Фото: Oleksandr Malyon
Читайте также:
Автор:
В Днепре создали телеграм-канал, где занимаются кибербулингом подростков.
В Днепре появился свой Диоген с бочкой.
В Солонянском районе мужчина избил ребенка и забрал у него…
Два вуза Днепра вошли в ТОП-20 среди университетов Украины.
Война унесла жизнь ще одного жителя Днепропетровщины.
В Днепре создали телеграм-канал, где занимаются кибербулингом подростков.
В Днепре появился свой Диоген с бочкой.
В Солонянском районе мужчина избил ребенка и забрал у него велосипед.
Два вуза Днепра вошли в ТОП-20 среди университетов Украины.
Февраль еще покажет характер!
В городке близ Днепра автоугонщик попал в ДТП через несколько километров от дома владельца машины.
Срочные сотрудники в Днепре требуются не только на работу в офисе, на предприятии или заводе, но также и для удаленной работы. Такая работа обладает главным преимуществом для сотрудника – можно самостоятельно планировать свой день, не нужно стоять в пробках в…
Мартин Гаррис уже бывал в Днепре раньше!
В Днепре возле речпорта автомобиль в результате ДТП перевернулся на крышу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!