Жительница Днепра показала уникальные мозаичные остановки, на которые едут смотреть со всего мира (ФОТО)

В сети напомнили об уникальных мозаичных остановках.

Украинцы уже привыкли к потрепанным, полуразвалившимся автобусным остановкам, которые встречаются во время путешествий между крупными городами. Несмотря на то, что они действительно выглядят довольно жутко, но некоторые имеют культурную ценность и интересуют иностранцев, специально приезжающих в Украину, чтобы увидеть их собственными глазами.

Такие постройки, украшенные мозаикой и росписью, в свое время были украшением междугородных остановок. Конечно, многие из них имеют пропагандистский советский контекст, но есть и те, которые стоило бы сохранить.

К сожалению, количество уцелевших остановок уменьшается с каждым годом, так как за ними никто не ухаживает, потому что потребности в их сохранении уже нет.

Своеобразную подборку уникальных мозаичных остановок опубликовала днепрянка Marina Kuznetsova.

Путешествуя по Украине очень часто вижу невероятно красивые, но, к сожалению, заброшенные остановки, мозаики на стенках админзданий суток ссср и другие интересные объекты, которые стоило бы сохранить, — комментирует сообщение женщина.

Село Ильинка, Никопольского района.

Село Томаковка.

Село Добрая Надежда.

Фото: Oleksandr Malyon

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