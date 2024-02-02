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  • Жительница Днепра показала уникальные мозаичные остановки, на которые едут смотреть со всего мира (ФОТО)

Жительница Днепра показала уникальные мозаичные остановки, на которые едут смотреть со всего мира (ФОТО)

Сегодня 22:03
просмотров

В сети напомнили об уникальных мозаичных остановках.

Новости Днепра про Жительница Днепра показала уникальные мозаичные остановки, на которые едут смотреть со всего мира (ФОТО)

Украинцы уже привыкли к потрепанным, полуразвалившимся автобусным остановкам, которые встречаются во время путешествий между крупными городами. Несмотря на то, что они действительно выглядят довольно жутко, но некоторые имеют культурную ценность и интересуют иностранцев, специально приезжающих в Украину, чтобы увидеть их собственными глазами.

Такие постройки, украшенные мозаикой и росписью, в свое время были украшением междугородных остановок. Конечно, многие из них имеют пропагандистский советский контекст, но есть и те, которые стоило бы сохранить.

К сожалению, количество уцелевших остановок уменьшается с каждым годом, так как за ними никто не ухаживает, потому что потребности в их сохранении уже нет.

Своеобразную подборку уникальных мозаичных остановок опубликовала днепрянка Marina Kuznetsova.

Путешествуя по Украине очень часто вижу невероятно красивые, но, к сожалению, заброшенные остановки, мозаики на стенках админзданий суток ссср и другие интересные объекты, которые стоило бы сохранить, — комментирует сообщение женщина.

Село Ильинка, Никопольского района.

Новости Днепра про Жительница Днепра показала уникальные мозаичные остановки, на которые едут смотреть со всего мира (ФОТО)

Село Томаковка.

Новости Днепра про Жительница Днепра показала уникальные мозаичные остановки, на которые едут смотреть со всего мира (ФОТО)

Село Добрая Надежда.

Новости Днепра про Жительница Днепра показала уникальные мозаичные остановки, на которые едут смотреть со всего мира (ФОТО)

Фото: Oleksandr Malyon

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