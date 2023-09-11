Жительница Днепра громко пела с ребенком в руках на балконе 8-го этажа: детали переполоха на Победе

Вечером субботы, 9 сентября, горожане заметили женщину, которая стояла на балконе 8-этажа многоквартирного дома и громко пела. В руках она держала малыша, поэтому соседи подумали, что она может сбросить его с балкона.
Люди пытались остановить днепрянку, но в квартиру не смогла попасть даже полиция.
Как сообщили в управлении полиции охраны, старший сержант полиции Александр Федотов, член экипажа полиции охраны, поднялся на балкон по лестнице и перелез через перила. Затем правоохранитель уговорил женщину вернуться в квартиру. На место приехала следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства.
Ребенка осмотрели, приехавшие на помощь,врачи. К счастью, с малышом все хорошо.
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