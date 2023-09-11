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  • Мешканка Дніпра гучно співала з дитиною в руках на балконі 8-го поверху: деталі переполоху на Перемозі

Мешканка Дніпра гучно співала з дитиною в руках на балконі 8-го поверху: деталі переполоху на Перемозі

Сьогодні 14:24
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Цими вихідними на житловому масиві Перемога-6 було неспокійно.

Новости Днепра про Мешканка Дніпра гучно співала з дитиною в руках на балконі 8-го поверху: деталі переполоху на Перемозі

Увечері суботи, 9 вересня, містяни помітили жінку, яка стояла на балконі 8-поверху та гучно співала. У руках вона тримала малюка, тому сусіди подумали, що вона може його скинути з балкона. 

Люди намагалися дніпрянку зупинити, але в квартиру не змогла потрапити навіть поліція. 

Як повідомили в управлінні поліції охорони, старший сержант поліції Олександр Федотов, член екіпажу поліції охорони, піднявся на балкон по драбині та переліз через поруччя. Потім правоохоронець умовив жінку повернутися до квартири. На місце приїхала слідчо-оперативна група, щоб встановити всі обставини.

Дитину оглянули лікарі, які приїхали на допомогу. На щастя, з малюком все добре.

Новости Днепра про Мешканка Дніпра гучно співала з дитиною в руках на балконі 8-го поверху: деталі переполоху на Перемозі

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Новости Днепра про Мешканка Дніпра гучно співала з дитиною в руках на балконі 8-го поверху: деталі переполоху на ПеремозіУкраїнська

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