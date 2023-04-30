Жителей Днепропетровщины предупредили о новых подтоплениях: уровень воды в Днепре снова поднимается

Всего из-за весеннего половодья из берегов вышли реки в девяти областях. В Черниговской области паводок заблокировал дороги в 32 села.

Спасатели продолжают следить за ситуацией, а на критических локациях — откачивать воду.

К счастью, масштабных аварийных подтоплений пока не зафиксировано, однако в регионе сохраняется оранжевый уровень опасности.

Уровень воды в реке Днепр снова поднимается. В Днепропетровской области до 1 мая объявлен второй уровень опасности - оранжевый.

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