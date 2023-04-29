В Днепр приехал президент Чехии: подписали меморандум и поговорили о восстановлении области

Сегодня, 29 апреля, в Днепр с официальным визитом приехал президент Чехии Петр Павел.

Он встретился с начальником ОВА Сергеем Лысаком.

Во время встречи они говорили о восстановлении Днепропетровской области и подписали меморандум об изготовлении современного медицинского автобуса.

Об этом сообщил Сергей Лысак в Telegram.

Днепропетровщина принимает чешскую делегацию во главе с президентом Петром Павелом. Говорим об восстановлении области. Подписали меморандум об изготовлении современного медицинского автобуса. Это «реанимационное отделение» на колесах. Одновременно помощь в нем могут оказывать 12 раненым. Чехи сделают его специально для нас, – сообщил начальник ОВА.

Также он отметил, что, несмотря на то, что наш регион со статусом «прифронтовой» уже более 9 лет, ситуация с безопасностью контролируется. И уже сейчас готовимся к возобновлению того, что разбил враг.

Что-то делаем своими силами. Поддерживают и международные партнеры. Чехия – это республика, взявшая шефство над областью. То есть будет помогать с восстановлением. Обратил их внимание на то, что прежде всего мы должны восстановить учебные заведения. В регионе повреждено около 100 школ и более 50 садиков. Образовательная, как и гуманитарная и энергетическая сферы – в приоритете чешских партнеров. И мы благодарны им за понимание и поддержку, – добавил Сергей Лысак.

Отметим, президент Чехии Петр Павел приехал в Украину в пятницу, 28 апреля. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил Бучу.

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