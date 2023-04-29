В Днепр приехал президент Чехии: подписали меморандум и поговорили о восстановлении области

Он встретился с начальником ОВА Сергеем Лысаком.
Во время встречи они говорили о восстановлении Днепропетровской области и подписали меморандум об изготовлении современного медицинского автобуса.
Об этом сообщил Сергей Лысак в Telegram.
Днепропетровщина принимает чешскую делегацию во главе с президентом Петром Павелом. Говорим об восстановлении области. Подписали меморандум об изготовлении современного медицинского автобуса. Это «реанимационное отделение» на колесах. Одновременно помощь в нем могут оказывать 12 раненым. Чехи сделают его специально для нас, – сообщил начальник ОВА.
Также он отметил, что, несмотря на то, что наш регион со статусом «прифронтовой» уже более 9 лет, ситуация с безопасностью контролируется. И уже сейчас готовимся к возобновлению того, что разбил враг.
Что-то делаем своими силами. Поддерживают и международные партнеры. Чехия – это республика, взявшая шефство над областью. То есть будет помогать с восстановлением. Обратил их внимание на то, что прежде всего мы должны восстановить учебные заведения. В регионе повреждено около 100 школ и более 50 садиков. Образовательная, как и гуманитарная и энергетическая сферы – в приоритете чешских партнеров. И мы благодарны им за понимание и поддержку, – добавил Сергей Лысак.
Отметим, президент Чехии Петр Павел приехал в Украину в пятницу, 28 апреля. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил Бучу.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 29 апреля, жители поселков Новоалександровка и Старые Кодаки частично…
Сегодня ночью на улице Каневской загорелся жилой дом.
В пятницу в 04:28 россияне нанесли ракетный удар по Днепру.
Важная информация!
Сегодня, 29 апреля, жители поселков Новоалександровка и Старые Кодаки частично остались без воды.
Сегодня ночью на улице Каневской загорелся жилой дом.
Вчера, 28 апреля, в одной из квартир на бульваре Шевченко в Верхнеднепровске раздался взрыв.
В Умани продолжаются поисково-спасательные работы на месте вчерашнего ракетного удара рф.
В пятницу в 04:28 россияне нанесли ракетный удар по Днепру.
Важная информация!
В пятницу в Днепре трижды поступали сообщения о минировании.
Сегодня на Днепропетровщине ночью была всего одна воздушная тревога: с 02:17 до 02:43.
Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.
Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!