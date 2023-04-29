В Днепре на Каневской горел дом: ГСЧСники спасли мужчину

Сегодня ночью на улице Каневской загорелся жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:57.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном жилом доме на территории частного домовладения.

Пожар локализовали в 04:04, а ликвидировали в 04:56. Огонь повредил крышу, перекрытие и вещи домашнего обихода на общей площади 70 кв. м.

Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС спасли 65-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Верхнеднепровске в одной из квартир взорвался пылесос.

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