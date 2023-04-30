Мешканців Дніпропетровщини попередили про нові підтоплення: рівень води в Дніпрі знову піднімається

Рівень води в річці Дніпро знову піднімається. В Дніпропетровській області до 1 травня оголошено другий рівень небезпеки – помаранчевий.

На щастя, масштабних аварійних підтоплень поки не зафіксовано, проте в регіоні зберігається помаранчевий рівень небезпеки.

Рятувальники продовжують стежити за ситуацією, а на критичних локаціях – відкачувати воду.

Загалом через весняне водопілля із берегів вийшли річки у дев’яти областях. В Чернігівській області паводок заблокував дороги до 32 сіл.

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