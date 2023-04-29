Плюс фобия: в Верхнеднепровске в одной из квартир взорвался пылесос

Об этом местные жители сообщили в полицию, пишут Telegram-каналы.
Правоохранители прибыли на место происшествия.
Как выяснилось, владелица квартиры включила в розетку вилку пылесоса – и он взорвался.
К счастью, никто не пострадал.
Но у многих появилась еще одна фобия…
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за взрыва гранаты погиб мужчина: комментарий полиции.
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