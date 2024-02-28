Жителей Днепра призывают сообщать о коррупции в Сервисных центрах МВД: куда обращаться

В Украине продолжается реформа Сервисных центров МВД.

Чтобы реализовать ее полностью, жителям Днепра предлагают присоединиться к улучшению работы Сервисных центров.

Так, если вы стали свидетелями коррупционных проявлений или же от вас требуют взятку за услуги, сообщайте об этом на чат-бот (@dvb_np_bot) или горячую линию (050-352-72-77).

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции будут реагировать безотлагательно. Наши цели неизменны: минимум бюрократии, высокое качество услуг, скорость и комфорт для населения. И главное — недопущение любых коррупционных проявлений, — отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра приглашают к тестированию новой услуги в «Дії».

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