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Житель Днепра защитил диплом в «пункте несокрушимости»

Сегодня 13:01
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В Днепре студент-магистр, у которого дома выключили свет, пришел защищать диплом в "пункте несокрушимости".

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Отключение света часто портит планы, особенно студентам, которые сейчас учатся дистанционно.

Студент одного из университетов должен был защищать магистерскую диссертацию, но у него дома выключили свет. Парень не растерялся и пошел в ближайший «пункт несокрушимости», где есть генератор, сообщает Dnepr.info со ссылкой на «Дніпро TV».

Защита длилась около трех часов. Оценку своей работы Егор узнал также в «пункте несокрушимости».

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Директор 54 школы, на базе которой разместили «пункт несокрушимости» говорит, что они всегда рады принять людей, которые хотят здесь поработать или погреться. Одновременно здесь могут находиться до 500 человек. Есть генератор, можно зарядить телефон или поработать или согреться.

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