Получил смертельное ранение в Луганской области: на войне погиб 48-летний боец ​​из Каменского

22 декабря в бою с российскими захватчиками погиб сержант Шаганенко Геннадий Николаевич. Смертельное ранение 48-летний боец получил в Луганской области.
Об этом сообщает городской голова Каменского Андрей Белоусов.
Геннадий Шаганенко родился в Днепродзержинске. В 2009 году окончил Харьковскую национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. В течение 2002-2019 годов работал в Государственном учреждении «Каменская исправительная колония №34». 3 марта был призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях.
У защитника остались жена, сын и брат.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!
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