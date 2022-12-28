Получил смертельное ранение в Луганской области: на войне погиб 48-летний боец ​​из Каменского

Геннадий Шаганенко родился в Днепродзержинске. В 2009 году окончил Харьковскую национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. В течение 2002-2019 годов работал в Государственном учреждении «Каменская исправительная колония №34». 3 марта был призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях.

22 декабря в бою с российскими захватчиками погиб сержант Шаганенко Геннадий Николаевич. Смертельное ранение 48-летний боец ​​получил в Луганской области.

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