Более 1000 грн за кг: в Днепре в «Сильпо» продают «золотую» малину и клубнику

Цены шокируют.

Зимой цены на овощи и фрукты растут, как грибы после дождя. Этой зимой – и подавно.

Если вы захотели полакомиться клубникой, малиной или голубикой, то придется отдать немалые деньги.

Так, 250 граммов клубники в «Сильпо» можно приобрести за 349 грн, то есть килограмм стоит 1396 грн.

Малина – еще дороже. За 250 граммов придется отдать 369 грн, то есть килограмм стоит 1476 грн.

Голубика немного дешевле: 209 грн за 250 граммов, то есть за килограмм – 836 грн.

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