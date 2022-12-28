Новая почта изменит тарифы в новом году: сколько будут стоить услуги доставки с 1 января

Новая почта анонсировала изменения в своих тарифах с 1 января 2023 года. В пресс-службе компании сообщили, что доставка посылок подорожает из-за роста цен на топливо и другие расходы.

Новые тарифы вступят в силу уже с воскресенья. Стоимость доставки посылок в отделения и почтоматы будет одинаковой. Сумма зависит от веса. В среднем доставка подорожает на 10-20 гривен. При этом тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат будет стоить 55 грн.

Отправка посылок Новой почтой в черте города будет стоить:

до 2 кг – 50 грн (вместо 40 грн);

до 10 кг – 80 грн (вместо 60 грн);

до 30 кг – 120 грн (вместо 80 грн).

Отправить посылку по Украине обойдется с 1 января:

до 2 кг – 70 грн (вместо 60 грн);

до 10 кг – 100 грн (вместо 80 грн);

до 30 кг – 140 грн (вместо 120 грн).

За услугу хранения посылки до 2 кг нужно будет платить 10 грн в день, до 20 кг — 20 грн в день, до 30 кг — 30 грн в день, а за хранение палетов — 100 грн в день.

Доплата за доставку и забор товара курьером будет составлять:

для отправок до 30 кг +35 грн в тариф.

за каждые 100 кг для отправок свыше 30 кг +100 грн в тариф.

Кроме того, Новая почта сделает бесплатной услугу возврата товара отправителю после проверки в отделении. Раньше отправитель должен платить за это 20 грн.

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