Новая почта изменит тарифы в новом году: сколько будут стоить услуги доставки с 1 января

Новые тарифы вступят в силу уже с воскресенья. Стоимость доставки посылок в отделения и почтоматы будет одинаковой. Сумма зависит от веса. В среднем доставка подорожает на 10-20 гривен. При этом тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат будет стоить 55 грн.
Отправка посылок Новой почтой в черте города будет стоить:
Отправить посылку по Украине обойдется с 1 января:
За услугу хранения посылки до 2 кг нужно будет платить 10 грн в день, до 20 кг — 20 грн в день, до 30 кг — 30 грн в день, а за хранение палетов — 100 грн в день.
Доплата за доставку и забор товара курьером будет составлять:
Кроме того, Новая почта сделает бесплатной услугу возврата товара отправителю после проверки в отделении. Раньше отправитель должен платить за это 20 грн.
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