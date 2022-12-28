Більше 1000 грн за кг: у Дніпрі у “Сільпо” продають “золоту” малину та полуницю

Взимку ціни на овочі та фрукти ростуть, як гриби після дощу. Цієї зими – і поготів.
Якщо ви захотіли поласувати полуницею, малиною чи лохиною, то доведеться віддати немалі гроші.
Так, 250 грамів полуниці у “Сільпо” можна придбати за 349 грн, тобто кілограм коштує 1396 грн.
Малина – ще дорожче. За 250 грамів доведеться віддати 369 грн, тобто кілограм коштує 1476 грн.
Лохина трішки дешевша: 209 грн за 250 грамів, тобто за кілограм – 836 грн.
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