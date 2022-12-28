Художница из Днепра превратила фотографию женщины с ребенком в метро в икону

Украинку, которая кормила двухмесячную дочь в подземке в Киеве, изобразили иконой в итальянском храме.

Эта история ведет начало с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда венгерский фотограф сделал в столице снимок матери и он разлетелся по сети. Художница из Днепра превратила фотографию в икону, а священник украинского происхождения разместил ее в итальянском храме. Что сейчас с женщиной и ее дочерью, которой исполнился год.

Сейчас киевская мадонна, как назвали киевлянку Татьяну Близняк в сети, живет с мужем и дочерью у бабушки во Львовской области. Из Львова в городок, где проживает семья — полтора часа.

Война кардинально изменила их жизнь. Это страшно, признается Татьяна, и больно до слез, но трудности сплачивают и жажда победы дает силы на борьбу. Вернуться в родную столицу Татьяна собирается, как только враг будет побежден, и надеется, что это произойдет уже весной.

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