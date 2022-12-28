Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: ситуация на Днепропетровщине

Под вражескую атаку попали три громады района – Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. К счастью, люди не пострадали.
В Красногригорьевской громаде повреждено с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач.
Также российские снаряды побили 20 солнечных панелей.
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