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  • Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: ситуация на Днепропетровщине

Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: ситуация на Днепропетровщине

Сегодня 09:00
просмотров

В ночь на 28 декабря оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: ситуация на Днепропетровщине

Под вражескую атаку попали три громады района – Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. К счастью, люди не пострадали.

В Красногригорьевской громаде повреждено с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач.

Также российские снаряды побили 20 солнечных панелей.

Новости Днепра про Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: ситуация на Днепропетровщине

Новости Днепра про Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: ситуация на Днепропетровщине

Новости Днепра про Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: ситуация на Днепропетровщине

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