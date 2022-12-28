В Днепре на улице Генерала Воливача произошел сильный пожар: что известно

Вызов на линию «101» поступил в 17:24.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что пожар произошел на территории частного домовладения: горела хозяйственная постройка и пламя перекинулось на крышу.
Возгорание локализовали в 18:04 и ликвидировали в 18:15. Огонь уничтожил крышу и повредил имущество внутри. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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