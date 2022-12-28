Мешканець Дніпра захистив диплом в “пункті незламності”

У Дніпрі студент-магістр, у якого вдома вимкнули світло, прийшов захищати диплом в "пункті незламності".

Відключення світла часто псує плани, особливо студентам, які зараз навчаються дистанційно.

Студент одного із університетів мав захищати магістерську дисертацію, але в нього вдома вимкнули світло. Хлопець не розгубився та пішов в найближчий “пункт незламності”, де є генератор, повідомляє Dnepr.info з посиланням на “Дніпро TV”.

Захист тривав майже три години. Оцінку за свою роботу Єгор дізнався також в “пункті незламності”.

Директорка 54 школи, на базі якої розмістили “пункт незламності” каже, що вони завжди раді прийняти людей, які потребують цього. Одночасно тут може перебувати до 500 людей. Є генератор, можна зарядити телефон або попрацювати чи зігрітися.

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