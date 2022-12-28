Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мешканець Дніпра захистив диплом в “пункті незламності”

Сьогодні 13:01
просмотров

У Дніпрі студент-магістр, у якого вдома вимкнули світло, прийшов захищати диплом в "пункті незламності".

Новости Днепра про Мешканець Дніпра захистив диплом в

Відключення світла часто псує плани, особливо студентам, які зараз навчаються дистанційно.

Студент одного із університетів мав захищати магістерську дисертацію, але в нього вдома вимкнули світло. Хлопець не розгубився та пішов в найближчий “пункт незламності”, де є генератор, повідомляє Dnepr.info з посиланням на “Дніпро TV”.

Захист тривав майже три години. Оцінку за свою роботу Єгор дізнався також в “пункті незламності”.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра захистив диплом в

Директорка 54 школи, на базі якої розмістили “пункт незламності” каже, що вони завжди раді прийняти людей, які потребують цього. Одночасно тут може перебувати до 500 людей. Є генератор, можна зарядити телефон або попрацювати чи зігрітися.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра захистив диплом в

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканець Дніпра захистив диплом в Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Їхала на велосипеді, коли перед нею упав снаряд: у Дніпрі врятували 51-річну жінку з Мар’їнки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:15
    Їхала на велосипеді, коли перед нею упав снаряд: у Дніпрі врятували 51-річну жінку з Мар’їнки

    У Дніпрі врятували тяжко поранену мешканку фронтової Мар'їнки.

    Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:11
    Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

    У Дніпрі досить легко знайти приватний будинок за ціною до…

    Більше 1000 грн за кг: у Дніпрі у “Сільпо” продають “золоту” малину та полуницю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    Більше 1000 грн за кг: у Дніпрі у “Сільпо” продають “золоту” малину та полуницю

    Ціни шокують.

    У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:35
    У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа: що відомо

    У вівторок, 27 грудня, у Дніпрі на вулиці Генерала Волівача…

    Наверх