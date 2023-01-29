Житель Днепра заболел ботулизмом, съев копченого толстолобика

Днепрянин отравился копченой рыбой.

Как сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области, в 2023 году уже зафиксировали первые случаи ботулизма.

Так, житель Днепра заболел после того, как съел копченую рыбу. Мужчина приобрел ее на стихийном рынке на жилом массиве Приднепровск. После употребления копченого толстолобика, днепрянин почувствовал себя плохо.

С острым пищевым отравлением его забрали в больницу. Анализы показали наличие ботулизма.

Специалисты Госпродпотребслужбы отмечают, что в прошлом году в Днепре было зафиксировано 4 случая ботулизма. В трех случаях люди отравились вяленой рыбой, купленной на стихийных рынках.

Для справки: ботулизм – тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Обычно это рыбные и мясные консервы, вяленая рыба и мясо. Среди основных симптомов: слабость, головные боли, головокружение, тошнота.

В течение нескольких часов или 1-2 суток проявляются характерные для ботулизма симптомы поражения нервных центров головного мозга: нарушение зрения, двоение в глазах, сетка перед глазами, расширение зрачков, опущение век, боль и трудности при движении глазных яблок, нарушение глотания. Вылечиться можно, если своевременно обратиться к врачу.

В больнице больным ботулизмом дают противоботулиническую сыворотку. Это единственный эффективный метод.

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