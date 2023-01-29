Мешканець Дніпра захворів на ботулізм, з’ївши копченого толстолобика

Дніпрянин отруївся копченою рибою.

Як повідомили в Головному управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області, в 2023 році вже зафіксували перші випадки ботулізму.

Так, мешканець Дніпра захворів після того, як з’їв копчену рибу. Чоловік придбав її на стихійному ринку на житловому масиві Придніпровськ. Після вживання копченого толстолобика, дніпрянин відчув себе погано.

З гострим харчовим отруєнням його забрали до лікарні. Аналізи показали наявність ботулізму.

Фахівці Держпродспоживслужби зазначають, що торік у Дніпрі було зафіксовано 4 випадки ботулізму. У трьох випадках люди отруїлися в’яленою рибою, яку купили на стихійних ринках.

Для довідки: ботулізм – важке харчове отруєння, спричинене вживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Зазвичай, це рибні та м’ясні консерви, в’ялена риба та м’ясо. Серед основних симптомів: слабкість, головний біль, запаморочення, нудота.

Протягом кількох годин або 1-2 діб проявляються характерні для ботулізму симптоми ураження нервових центрів головного мозку: порушення зору, двоїння в очах, сітка перед очима, розширення зіниць, опущення повік, біль та труднощі під час руху очних яблук, порушення ковтання. Вилікуватися можна, якщо вчасно звернутися до лікаря.

У лікарні хворим на ботулізм дають протиботулінічну сироватку. Це єдиний ефективний метод.

Читайте також:

Українська Русский